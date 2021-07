144.630 euro wachtgeld voor 3 maanden werk... Eper wethouder stapt op lucratief moment op

Coronavirus TERUGLEZEN | Nieuw-Zee­land schort reisbubbel met Australië op, Israël wil niet-gevacci­neer­den weren uit drukke openbare ruimtes

6:46 De GGD-sites voor test- en prikafspraken lagen vandaag weer enkele uren plat door een ddos-aanval, maar inmiddels zijn ze weer bereikbaar. Afgelopen etmaal zijn de minste mensen positief getest in twee weken. Wel is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer verder gestegen. Duitsland zou Nederland morgen op de lijst plaatsen van hoogrisicolanden zetten, met alle gevolgen van dien, en in Italië heb je binnenkort een coronapas nodig om bars en restaurants te kunnen bezoeken.