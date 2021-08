1500 broedende ooievaarsparen zijn nog geen garantie voor de toekomst

Volgens veel lezers wemelt het op het ogenblik van de ooievaars in ons land. Niet eerder waren er zo veel! Is dat ook zo? Hebben we er te veel? Twee weken geleden pleisterde er een groep van wel 30 ooievaars in onze straat. Overdag in de wei tegenover ons huis en ’s nachts sliepen er acht op onze twee ooievaarsnesten en op ons dak. De rest van de groep sliep op daken in de straat, de Paddepoel, en elders in het dorp en ook op het dak van de kerk. Dertig ooievaars die we vanuit onze woonkamer konden bewonderen.