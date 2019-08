16.000 kippen komen om bij brand in Nijkerk

De eerste melding van de brand was rond 03.00 uur. Voor de bestrijding van het vuur werden brandweerkorpsen uit Nijkerk, Hoevelaken en Barneveld opgeroepen. Toen de brandweer arriveerde, was er al sprake van een uitslaande brand. Daarop werd ingezet op het behouden van een naastgelegen schuur.



Rond 05.40 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle is. De oorzaak van de brand is onduidelijk. De rook die vrijkwam, trok in de richting van Bunschoten-Spakenburg en Flevoland. Door de brand was de Bunschoterweg compleet afgesloten voor verkeer.