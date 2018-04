17 aanhoudingen verricht tijdens PSV-gekte in Eindhoven

Justitie onder vuur om video monster­truck­dra­ma

18:14 HAAKSBERGEN - Het hoger beroep over het monstertruckdrama in Haaksbergen begint dinsdag in Arnhem. Maar al voor het strafproces is hervat, geeft justitie haar zienswijze prijs in een Youtube-video. De Raad van de Rechtspraak is verbolgen.