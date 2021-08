18-jarige rijdt vrouw dood met 112 kilometer per uur, woede en tranen bij familie: ‘Alleen jíj bent schuldig’

Ilse Warringa speelt in ‘swingers­ko­me­die’: ‘Heerlijk om in corrige­rend ondergoed te acteren!’

11:38 Voor de ondeugende ‘swingerskomedie’ Niks vreemds aan, de remake van een filmhit uit Letland, was het zowel de uitdaging het origineel te ‘vernederlandsen’ als juist te breken met de wetten van de typisch Hollandse cinema. Want ‘het mag allemaal best wat rauwer’, aldus hoofdrolspeelster Ilse Warringa.