18 procent Gelderse bedrijven heeft al lege kas, kwart verwacht in financiële problemen te komen

De conclusie van de monitor is helder: De effecten van de coronacrisis zijn groot in Gelderland. Hoewel er per sector en per bedrijf flinke verschillen zijn, zegt 60 procent van de bijna duizend ondervraagde bedrijven te maken te hebben met omzetdaling. Voor 18 procent van de bedrijven - vooral in de horeca en recreatiesector - geldt nu al dat ze acute betalingsproblemen hebben.