19-jarige vrouw uit Lochem komt om bij zwaar ongeval in Twente

De vier andere inzittenden raakten gewond. Volgens de politie is een van die gewonden er ernstig aan toe.



Het ongeluk gebeurde even na middernacht op de Gelselaarseweg. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een gealarmeerde traumahelikopter kwam midden in de nacht ter plaatse om assistentie te verlenen.



De aanleiding voor het ongeval is nog onduidelijk. Het was een eenzijdige aanrijding, dus er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog.