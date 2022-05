20 duizend bloemen voor herdenking 4 mei • Schilder zit vast in hoogwerker

Beste Zangers Live schrapt Glennis Grace na Jum­bo-incident uit line-up

Glennis Grace doet niet langer mee aan het evenement Beste Zangers Live, maakte de organisatie maandag bekend via Facebook. ,,Beste Zangers staat voor verbinding door middel van muziek en interactie met elkaar (artiest en publiek). Op dit moment kunnen we dit niet waarborgen met Glennis Grace in de line-up.”

18:49