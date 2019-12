200 juryleden gezocht: wat vind jij de meest bijzondere Gelderse oorlogsfoto?

200 juryleden gezocht

De organisatie zoekt nu 200 juryleden. Mensen die interesse hebben om de ingezonden WOII-foto's te beoordelen, kunnen zich aanmelden via gelderlandherdenkt@gelderland.nl. Het evenement vindt dus plaats op 15 januari, vanaf 15:00 uur in The Green Meeting Center in Arnhem.



De 25 Gelderse foto's die de meeste stemmen krijgen, worden opgenomen in een landelijke selectie. Een deel daarvan komt in een expositie die vanaf 31 maart te zien is in de entreehal van de Tweede Kamer.



Daarnaast is in april volgend jaar, de Maand van de Vrijheid, de provinciale selectie op verschillende plekken in Gelderland te zien via pop-up tentoonstellingen.