2018 in 12 nieuwsfoto’s

NIEUWSFOTO'S 2018Dit was 2018 in beeld. De redactie van De Gelderlander heeft voor u per maand de opvallendste momenten geselecteerd die onze fotografen in 2018 vastlegden. Een jaar waarin verdriet bij de één en blijdschap bij de ander heersten. Een jaar van weerextremen. Het was koud, het water stond hoog. Maar daarna vooral ook heel warm en gortdroog. En het was het jaar van wachten, heel lang wachten. In de files op de A12 vooral.