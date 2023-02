21-jarige vrouw uit Epe komt om het leven bij ongeval met vrachtwagens op A28 bij Zwolle

Met video / update Dode aangetrof­fen in bos langs N224 in Ede: geen sprake van misdrijf

In een bos langs de Verlengde Arnhemseweg N224 in Ede is dinsdagochtend een lichaam aangetroffen. De persoon is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

14:54