25 miljoen euro is te weinig om een inhaalslag te maken en is dus weggegooid geld

Naar tuchtcolle­ge na verboden rit over weg voor ambulances Maaszieken­huis

7 mei BEUGEN - Rob Noy uit Overloon heeft bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven een klacht ingediend tegen het Maasziekenhuis in Beugen. Hij vindt dat er door het ziekenhuis te weinig is gedaan met zijn klacht over de behandeling van zijn vader toen hij die vorig jaar met een herseninfarct naar het ziekenhuis bracht.