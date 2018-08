26-jarige man gepakt die aanslag op PVV of Tweede Kamer wilde plegen

Een 26-jarige man is opgepakt omdat hij in Den Haag een aanslag wilde plegen. De man zou het hebben voorzien op de PVV of op het parlementsgebouw.

De politie hield de man vanochtend op het Centraal Station in Den Haag aan. Hij had een filmpje op Facebook gezet waarin hij aankondigde een aanslag te willen plegen op de organisator van de cartoonwedstrijd van de PVV of het parlementsgebouw. PVV-voorman Geert Wilders kondigde eerder dit jaar aan een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te organiseren. Dat leidde tot protesten in islamitische landen. Zo werden in Pakistan portretten van Wilders op straat verbrand.

De cartoonwedstrijd is overigens niet in het openbaar te zien , maar vindt 'slechts' plaats in een afgesloten deel van de Tweede Kamer, waar de PVV z'n werkruimtes heeft. De wedstrijd gaat ondanks dit dreigement gewoon door, laat de PVV weten.

Waanzin

Geert Wilders is vanochtend op de hoogte gesteld van de dreigende aanslag. ,,Mij is vanmorgen verteld door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding dat iemand - volgens mij een Pakistaan - op Facebook zou hebben gezegd in een filmpje dat hij in Nederland was gearriveerd met het doel om mij, als blasphemist en organisator van de cartoonwedstrijd, te vermoorden. Gelukkig is hij opgepakt. Het is de waanzin ten top dat dit gebeurt naar aanleiding van een tekenwedstrijd en dat het doodsbedreigingen regent, bijna honderd per dag nu. Vreselijk."