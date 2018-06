298 lege stoelen voor Russische ambassade in MH17-protest

Meevaller voor festival Mandala: zwemmen in strandbad mag wél

20:05 WANROIJ - Het water van strandbad De Bergen in Wanroij is volgens de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant weer veilig om te zwemmen. Een week geleden werd een negatief zwemadvies afgegeven voor het recreatiebad omdat er te veel bacteriën in het water werden aangetroffen. Dat blijkt nu niet meer het geval.