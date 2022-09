3 miljoen euro voor opruimen gifvaten in Doetinchem • Drie dagen lichtspektakel in Bredevoort

De Visbroer­tjes stoppen in Arnhem, winkel staat inmiddels in verkoop: ‘Amerikaans avontuur lonkt’

ARNHEM - De Visbroertjes, wereldberoemd in Arnhem en omstreken, stoppen ermee. Luuk de Haan, een van de twee broers, vertrekt naar New York. De zaak aan de Arnhemse Steenstraat staat inmiddels in de verkoop.

16:45