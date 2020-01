3 miljoen kippen dood, 70 miljoen euro schade: Hoe vergaat het de veroorzakers van de fipronilaffaire?

Van ‘smokkelbe­waar­der’ tot geheime liefde: verdubbe­ling incidenten in bajes Lelystad

11:15 Integriteitsonderzoeken vanwege een ‘smokkelbewaarder’, een verliefde cipier, toenemend geweld en zelfmoorden. Het aantal gemelde ernstige incidenten in de PI Lelystad, één van de grootste gevangenissen in ons land, is meer dan verdubbeld in 2019. Vakbonden luiden de noodklok: ,,Dit is het topje van de ijsberg.”