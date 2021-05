3000 motorrijders zorgen voor chaos op de A2 bij Zaltbommel

Giro d'Italia LIVE | Drie Nederlan­ders in kopgroep, eerste tussen­sprint voor De Bondt

15:10 Een dag na de loodzware rit naar de Monte Zoncolan staat er vandaag een relatief vlakke etappe op het programma in de Ronde van Italië. In de slotfase wachten echter nog een aantal hellingen. Weten de pure sprinters te overleven? Wordt het een sprint van een uitgedund peloton? Of houdt een vroege vlucht het vol tot de finish? Het kan alle kanten op. De start is om 13.15 uur, de aankomst wordt verwacht tussen 16.45 uur en 17.10 uur. Volg etappe 15 hier.