4 miljoen euro voor een appartement in Nijmegen, het moet niet gekker worden

jouw meningDrie jaar stond het penthouse in Nijmegen voor zes miljoen euro te koop. Op de twee hoogste verdiepingen van het voormalige Estelgebouw, majestueus gelegen op de Nijmeegse stuwwal met een fabuleus uitzicht over stad en polder. Nu is het verkocht. Het leverde een stuk minder op dan gehoopt: de koper legt er bijna 4 miljoen euro voor op tafel. Goed dat er ook voor de allerrijksten een plek is in een provinciestad als Nijmegen? Of te gek voor woorden?