40 maanden cel geëist tegen man die dochtertje stiekem naakt filmde

Oud-do­cent Nikkie Tutorials: ‘Iedereen wist dat Nikkie thuis een jurk aantrok en met poppen speelde’

20:57 WAGENINGEN - Een tijd geleden keek Jan Boer uit Wageningen naar De Wereld Draait Door en zag daar tot zijn verbazing Nikkie de Jager aanschuiven als tafeldame. Je kunt van een gepensioneerde leerkracht niet verwachten dat -ie nog op de hoogte is van de best bekeken make up-vlogs op YouTube. Maar ineens besefte Boer dat deze wereldberoemde visagiste 15 jaar geleden nog gewoon bij hem in de klas zat, op de Alfrinkschool in Wageningen.