5 vragen en antwoorden over onweer: 'De eerste bliksemschichten zijn het gevaarlijkst'

LIVE: Kamerbrede steun voor aansprake­lijk stellen van Rusland voor MH17

17:14 Is Nederland hard genoeg tegen Rusland over het neerhalen van MH17? De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over het aansprakelijk stellen van Rusland voor de ramp. De oppositie gaat vermoedelijk achter minister Blok (Buitenlandse Zaken) staan, maar of de partijen ook vinden dat Nederland voldoende maatregelen kan treffen als Rusland medewerking aan het onderzoek weigert? Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.