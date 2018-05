5 vragen en antwoorden over onweer: 'De eerste bliksemschichten zijn het gevaarlijkst'

,,De afgelopen dagen kampten we niet met een grootschalige storing over het hele land, maar met lokaal erg verschillende onweerszones’’, zegt weerman David Dehenauw. ,,Het zijn vaak hele kleine plaatselijke verschillen in de atmosfeer die lokaal voor onweer kunnen zorgen. Een bepaalde luchtvochtigheid, in combinatie met hoe de wind waait enzovoort. Waar het onweer zal ontstaan, is daarom erg moeilijk te voorspellen.’’



,,Zomers onweer beslaat nooit grote regio's tegelijkertijd, omdat er simpelweg niet genoeg water voor in de atmosfeer is’’, zegt collega-weerman FrankDeboosere. ,,Als er op sommige plaatsen meer dan 50 liter water per vierkante meter valt, kan er ergens anders niet nog eens zoveel water uit de lucht vallen.’’