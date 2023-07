5000 broodjes paling tijdens optreden Jan Smit, ondanks kritiek: 'Stemmingmakerij’

Oorlog Oekraïne LIVE | Russische gouverneur: dro­ne-aanvallen Oekraïne op de Krim; ‘Wag­ner-strij­ders in Belarus’

Russische luchtafweertroepen en de Russische militaire vloot in de Zwarte Zee hebben zondagochtend acht Oekraïense drones onderschept boven de haven van de stad Sebastopol op de Krim, stelt een op dat schiereiland door Moskou geïnstalleerde gouverneur in een bericht op Telegram. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.