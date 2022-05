631 kilometer file in Nederland: ook veel fileleed in de regio, mede door autobrand op A1 bij Apeldoorn

Verder had het verkeer rond Apeldoorn zelf veel last van vertraging. Op de A50 stond op een gegeven moment 10 kilometer file in de richting van Arnhem en 4 kilometer in de richting van Zwolle.

614 km file

Automobilisten hadden kort voor 09.00 uur op de A50 in de Betuwe tussen Ewijk en Heteren last van een klein kwartier vertraging. Ok de A12 bij Arnhem is het eveneens druk met ruim tien minuten vertraging tussen de knooppunten Velperbroek en Grijsoord, richting Ede, Nijmegen en Utrecht.



Het verkeer in Nederland heeft sowieso last van een drukke ochtendspits: op een gegeven moment stond er in totaal 614 kilometer file volgens de ANWB en het is nog altijd druk op de wegen.