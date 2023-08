7 miljard sigarettenfilters in natuur • Koning bezoekt Ede, Bennekom en Wageningen

Politie zoekt naar vermiste vrouw (29): ‘Geen enkel teken van leven’

SINT-MICHIELSGESTEL - De politie is op zoek naar de 29-jarige Shulad Alharbi uit Sint-Michielsgestel. De vrouw is sinds 24 augustus vermist. Volgens een politiewoordvoerder is er sindsdien geen enkel teken van leven gegeven.