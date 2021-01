70 procent meer autobranden in Arnhem, bekijk hier hoe het in jouw gemeente zit

Arnhem wordt al jaren geteisterd door autobranden. In 2019 rukte de brandweer in Arnhem 79 keer uit voor een autobrand, in 2020 was dat 135 keer. De Rijnstad staat daarmee hoog in de lijst met stijgers, wanneer je de kleine getallen buiten beschouwing laat.



Opmerkelijk is de stijging in Wageningen van 1 autobrand in 2019 naar 17 in 2020. In Nijmegen was een forse daling te zien van 81 autobranden in 2019 naar 46 in 2020. Een daling van 46 procent. In Ede waren in zowel 2019 als 2020 28 autobranden. In Tiel steeg het aantal meldingen van 16 naar 22. Doetinchem liet een daling zien van 19 naar 13.