7260 euro voor 18 meter bestrating, dat gaat Matthijs echt niet betalen: in de clinch met gemeente over inrit

Ouders laten baby 2,5 uur alleen in warme auto: ‘We wisten niet dat dit niet mocht’

Ze had net borstvoeding gekregen en was in slaap gevallen. Bovendien was ze al wat ziekjes en was haar moeder bang ze in de buitenlucht kou zou vatten. Daarom liet Asmaa I. (29) haar vijf weken oude dochter op een zonnige lentedag heel warm aangekleed achter. In de auto op het parkeerterrein van Bataviastad. Zelf ging ze met haar man en twee zoons winkelen.