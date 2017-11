'750 miljoen is genoeg, stakende leerkrachten slaan nu door'

VIDEO Twee dode mannen in achtertuin naast actief drugslab

20:31 Bij een woning in Kaatsheuvel zijn twee doden en twee gewonden gevallen, vermoedelijk door giftige chemicaliën uit een drugslab in de schuur achter het huis. De politie moest de omgeving meteen afzetten omdat er zorgen waren over explosiegevaar. De veiligheidsregio spreekt van een drugslaboratorium voor de productie van amfetamine. Zes woningen zijn uit voorzorg ontruimd.