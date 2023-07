90-jarige bewoonster vlucht om ‘lekkend gas’: oplichter gaat haar huis binnen en steelt kluisinhoud

Dat gebeurde op maandag 10 juli in haar woning aan de Monseigneur Nolensstraat. Nietsvermoedend wordt er aangebeld bij de vrouw. Een man aan de deur vertelt haar dat er een gaslek is bij een naastgelegen gebouw en dat ze voor haar eigen veiligheid de woning moet verlaten.

De man verzoekt haar om een grote tas te halen voor de inhoud van de kluis. Daarna zegt hij tegen haar dat ze in de kelder kan wachten. Een paar minuten later is de man weg en de tas met de inhoud uit de kluis ook. Het is niet bekend van welke spullen of voor hoeveel geld de vrouw uit Venray is beroofd.