90-jarige vrouw tegen haar overvaller: ‘Heeft u niet zo’n oma als ik’

Bijna alle kleuters in Megen moeten thuis blijven na corona-uit­braak op school

16:39 MEGEN - Op basisschool Klim Op in Megen is sprake van een corona-uitbraak. In totaal zijn 9 kinderen en 1 docent uit de twee kleuterklassen van de school positief getest op het virus. Vrijwel alle kleuters zitten daarom nu thuis in quarantaine.