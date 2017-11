A29 bij Haringvlietbrug voorlopig dicht na fatale botsing

'Kerstmarkt Essen doelwit van terroristische aanslag'

13:09 In verschillende delen van Duitsland zijn in totaal zes mensen gearresteerd voor het beramen van een terroristische aanslag. De populaire kerstmarkt in Essen zou volgens Duitse media, waaronder de Hessische Rundfunk en Bild, een van de doelwitten zijn geweest. De politie wil dit niet bevestigen.