A50 bij Ravenstein afgesloten door een autobrand

Jouw Mening Agenten moeten het platteland op om te controle­ren op drugslabs

23 oktober De politie opent de aanval op drugsboerderijen in Oost-Nederland. Meldpunt Misdaad Anoniem start een campagne die ertoe moet leiden dat mensen in buitengebieden vaker de politie bellen als ze drugscriminelen in de buurt vermoeden of signalen zien die kunnen duiden op de aanwezigheid van een drugslab.