A50 is dit weekend dicht bij Arnhem • Valse wolfspin laat bewoners steeds vaker schrikken

BEKENDE KERMISBAAS OVERLIJDT BIJ STEEKPARTIJ | De 63-jarige man die donderdagavond om het leven kwam bij een steekpartij in Best is de bekende Eindhovense kermisexploitant Ad Bierens. Onder collega’s en vrienden slaat het nieuws in als een bom. ,,Het is bijna niet te bevatten.”



EUTHANASIE | Steeds meer mensen doen een beroep op een arts voor euthanasie ofwel actieve levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding. Dat gebeurt het vaakst bij mensen met kanker. Huisarts Isabel van Hövell-Ullmann is open over dit onderwerp. Ze hoorde het meermaals. Patiënten die haar toevertrouwden: ‘Dokter... het mooi is geweest’. Ze vertelt eerlijk over levensbeëindiging in de echte praktijk.



SCHAPEN DOODGEBETEN | Opnieuw zijn er schapen doodgebeten in de buurt van Heelsum. Twee weken geleden werden vier schapen gedood in een weiland bij de Telefoonweg. Donderdag werden zeventien schapen slachtoffer nabij de Kabeljauw. Van een wolf, beweert eigenaar Serge van der Zweep. ,,Het is verschrikkelijk.”

WARMTEPOMP IS NACHTMERRIE | Daar gaat je achtertuin. Een warmtepomp van bijna drie meter hoog en twee meter breed, voor het keukenraam. Ron van Lingen en tientallen buren gruwelen ervan. De woningcorporatie is echter resoluut: er is geen andere plek voor.



A50 DIT WEEKEND DICHT | De gemeente Arnhem slaat alarm om de afsluiting van de A50 komend weekend en waarschuwt op sociale media voor extra verkeersdrukte in en rond de stad. De snelweg gaat tussen de knooppunten Grijsoord en Valburg beurtelings in beide richtingen op slot en doorgaand verkeer wordt omgeleid via onder meer de Pleijroute.



MAX KRIJGT MILJOENENBOETE | Autosportfederatie FIA heeft eindelijk bekend gemaakt welke straf Red Bull Racing krijgt voor het overschrijden van het budget in het vorige racejaar, waarin Max Verstappen op sensationele wijze in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel veroverde. Het team van Verstappen krijgt een boete van 7 miljoen dollar én 10 procent minder tijd om de auto te ontwikkelen.



SANNE (26) BEGRAVEN | De 26-jarige Sanne, die vorige week samen met de 10-jarige Hebe om het leven kwam, is vrijdag begraven in Heeze. De uitvaart vond in besloten kring plaats.



RICO SPREEKT | Rico Verhoeven (33) gaf, samen met Badr Hari, het kickboksen een groot podium in Nederland. Vanavond vecht hij tegen Hesdy Gerges op zijn eigen evenement Hit It en in het voorjaar verdedigt hij zijn Glory-wereldtitel. In gesprek met ‘The King of Kickboxing’ over rivaliteit, respect, het tijdperk na Rico - Badr. ,,Mijn gevecht met Hari gaf een beetje een WK-finale-gevoel.’’ Lees het interview hier.



UITZONDERLIJKE WARMTE | Het is eind oktober en de klok gaat naar wintertijd, maar de zon blijft nog even in de zomerstand. Vandaag is het al de warmste 28 oktober ooit gemeten en ook morgen wordt het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar: in Limburg kan het zelfs 25 graden worden. Reden om zorgeloos op het terras te zitten of moeten we onszelf toch afvragen of dit wel zo’n goede ontwikkeling is? Lees meer en bekijk het weekend weerbericht van onze Achterhoekse weerman Gerrit Vossers:

‘ZIEKE’ MONTEUR VALT DOOR DE MAND | Is hij écht ziek of liegt hij over zijn medische toestand? Een werkgever twijfelt aan de verklaring van een werkweigerende monteur. Zij schakelt een rechercheur in die het huis van de man dagenlang observeert met een camera. Dan blijkt dat de monteur volop bezig is met klussen in zijn nieuwe woning. Hij wordt op staande voet ontslagen.



VERSTEENDE TUIN BLIJFT POPULAIR | ‘Vervang de tegels in de tuin door groen!’, roept de overheid. Het is nodig om overstromingen te voorkomen. Maar de versteende tuin blijft onverminderd populair. ,,Ik maak de tuin die ik zelf wil.”



‘WONDER’ NA ERNSTIG ONGELUK | De zesjarige Naoufel, die zijn nek brak en in coma raakte nadat een automobilist hem drie weken geleden aanreed, kan vrijwel alles weer. Volgens zijn familie is hij inmiddels thuis en praat en loopt hij weer. Op de foto die de familie vlak na zijn ontslag maakte ziet hij eruit als een gezond kind. ‘Een wonder, zo noemden de dokters het wel’.



OVERSPOELD DOOR WOLFSPIN | De valse wolfspin houdt de gemoederen in de omgeving van Arnhem en Huissen aardig bezig. Hier worden relatief veel meldingen van de exoot gedaan. De vinders schrikken zich vaak rot.

