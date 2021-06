Aad (79) heeft geen smartphone: ‘We worden buitengesloten uit de maatschappij’

,,Ik ben bang dat een hele grote groep mensen uitgesloten raakt uit de maatschappij,” zegt Aad van Wamelen (79) uit Zwolle. Overal heb je een app voor nodig. Zijn hele leven lang maken hij en zijn vrouw gebruik van het gele vaccinatieboekje, maar nu moet het ineens in een app. ,,Ik had nog precies twee regels over voor de coronavaccinatie. De eerste is er nog wel in opgetekend. Maar de tweede weigerden ze erin op te nemen.”