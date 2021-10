Aaltenaar (53) ontkent jarenlang misbruik pleegdochter, OM eist zes jaar: ‘Te bizar voor woorden’

Het Openbaar Ministerie ziet dat heel anders en eiste voor het jarenlange misbruik een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes jaar. Het zou begonnen toen het meisje 7 of 8 jaar oud was. De verdachte had destijds een relatie met haar moeder. In die periode zat ze wel eens bij de verdachte op schoot. Eerst het aanraken van de penis en vervolgens ging het steeds een stapje verder. Toen ze 11 of 12 jaar oud was, zou hij haar hebben ontmaagd.