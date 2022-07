Aan de ‘Costa del Otterlo’ is de coronadrukte nooit verdwenen: ‘Soms lijkt het alsof toeristen het dorp overnemen’

Soms is het niet om aan te zien, het verkeer op het kruispunt voor restaurant de Waldhoorn in Otterlo. Fietsers met allerlei soorten rijwielen, bezitters van scooters en e-scooters, automobilisten en wandelaars schieten rakelings langs elkaar heen. ,,Het gaat vaak maar net goed”, zegt inwoonster Kike Laagewaard. ,,Maar ik ben er ook wel eens aangereden.”



Het zegt veel over de blijvende drukte in Otterlo, waar het de afgelopen twee jaar stampvol zat. Dat is niet veranderd nu Nederlanders weer zonder beperkingen de halve wereld kunnen overreizen.