Aandoenlijk filmpje opgedoken van dronken egel in Harderwijk: ‘Maar hij is weer nuchter, hoor’

met video Wout (77) verloor na zijn vrouw 21 vogels, Arnhemmer Yousef schiet te hulp: ‘Kun je zien hoeveel goede mensen nog bestaan’

ARNHEM - Vier maanden na het overlijden van zijn vrouw verloor Wout de Graaff (77) onlangs zijn 21 vogels, die hem juist steun boden in een zware tijd. Yousef Fallahpasand uit Arnhem hoorde via zijn vrouw over het tragische verhaal, waarna zij besloten hun twee kanaries aan De Graaff te schenken. ‘Geweldig dat iemand dit doet.’

17:29