Aangehouden terreurverdachte in Rotterdam is Syrische vluchteling

Een van de terreurverdachten die vanmorgen is aangehouden is een Syrische vluchteling. De man werd opgepakt na een inval in een woning aan de Stresemannplaats in Rotterdam-Ommoord.

In totaal zijn vier terreurverdachten in Rotterdam aangehouden. Een tweede verdachte werd opgepakt in een flat aan de Söderblomplaats op de 18e verdieping. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De politie laat weten dat de vier mannen tussen de 20 en 30 jaar oud zijn en uit niet-westerse landen komen.

De twee hoogbouwflats aan de Stresemannplaats en Söderblomplaats liggen op een steenworp afstand van elkaar in Ommoord. Op de Söderblomplaats had de verdachte net een bevriend gezin op bezoek. Ook de man, vrouw en kinderen schrokken wakker, toen de politie vanmorgen om 6 uur de deur openbraken en binnen stormden.

De vriend gelooft niet dat de bewoner terreurplannen zou hebben gemaakt. ,,Het is een fout dat mijn vriend is opgepakt. Echt waar. Hij leert. Werkt aan zijn toekomst. Wil trouwen. Is ook niet heel erg religieus.’’ Deze verdachte zou Palestijns zijn. ,,De politie heeft alleen zijn telefoon, zijn laptop en wat andere elektronica meegenomen.’’

In de ingevallen woning aan de Stresemannplaats waren vanmiddag twee Syrische vrouwen en kinderen aanwezig. Een van de Syrische vrouwen weet uit te leggen dat ze vluchtelingen zijn en moslim. Zij zegt geen idee te hebben waarom haar man is opgepakt. Ook vertelt ze dat haar computer door de politie is meegenomen. Tot in de keuken ligt puin van de inval. In het huis staat een kerstboom.

Geschreeuw

Een bewoonster van de flat aan de Stresemannplaaats vertelt dat zij vanmorgen rond 6.00 uur werd opgeschrikt door geschreeuw. Zij zag hoe de politie en de Dienst Speciale Interventie (DSI) met getrokken wapens een woning binnenvielen. ,,Ik werd wakker van schreeuwende mensen. Ik keek naar beneden en zag dat twee verdiepingen onder ons agenten stonden. Ze schreeuwden ‘politie, politie, doe open!’. Een korte tijd later zag ik dat een man met een zak over zijn hoofd werd afgevoerd.‘’