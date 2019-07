‘Aangereden schoonmaakster lag donderdagochtend uren gewond op straat’

OLDENZAAL - Een 51-jarige Oldenzaalse heeft donderdagochtend twee uur lang gewond op straat gelegen, nadat ze door een automobilist was aangereden. Dat zegt eigenaar Danny Kuijpers van restaurant Tante Annie's, waar de vrouw werkt. „De automobilist is gewoon doorgereden. Schandalig.”

De vrouw was rond 06.00 uur onderweg naar het restaurant om schoon te maken, toen ze op de Titus Brandsmastraat in Oldenzaal werd aangereden. Kuijpers: „We vroegen ons daarna af waar ze bleef, want ze was veel later dan normaal. Toen we zijn gaan zoeken zagen we een ambulance. Daar werd ze ingelegd, helemaal onder de schrammen.”

Verdrietig

De restauranteigenaar had donderdag aan het einde van de middag nog contact met zijn medewerkster, die nog altijd in het ziekenhuis lag. „Ze vertelde dat ze van haar lies tot aan haar enkel in het gips zat, en meerdere bloeduitstortingen heeft. Ze klonk niet eens boos, maar vooral heel verdrietig. Want wie rijdt nou door na een aanrijding?”

Zoektocht

Medewerkers van het tapasrastaurant plaatsten donderdagavond een oproep op Facebook, in de hoop dat de veroorzaker van het ongeluk wordt gevonden. Daarin staat beschreven dat het vermoedelijk om de bestuurder van een zwarte Kia Picanto gaat. Kuijpers: „Toen ze aangifte deed heeft de politie ook gevraagd of ze het kenteken had gezien, maar dat is niet zo. Ook niet zo gek, want ze is een tijdje buiten bewustzijn geweest. Daarom is het te hopen dat iemand iets gezien heeft, of misschien camerabeelden heeft.”