Aangrijpend, confronterend en moedige mensen; Deze verhalen vertelden we u in 2018

VideoHet eerbetoon aan Tijmen, die na een botsing overleed op het voetbalveld, cafetariahouder Pieter in Arnhem die een overvaller een kroketje aanbiedt en de 16-jarige Noa die wil niet meer leven. Aangrijpend, moedig of confronterend; deze en andere verhalen vertelden we u in 2018. De Gelderlander heeft een selectie gemaakt van de best bekeken en meest indrukwekkende video’s die we het afgelopen jaar maakten.’