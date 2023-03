Aanhouding na zeer ernstige steekpartij op Graafseweg in Nijmegen

update | met videoOp de Graafseweg in Nijmegen is zondagmiddag een man neergestoken. Daarbij is het slachtoffer zeer ernstig gewond geraakt. Dat zou zijn gebeurd kort voor 15.00 uur. De politie heeft een man aangehouden als verdachte. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend maar duidelijk is wel dat het er zeer ernstig uit ziet.