Aanpak geweld tegen agenten faalt, zegt deskundige: ‘Geef ze direct boete’

De ‘zwaailichtenbranche’ kan landelijk ook een automatisch incassoprocedure opzetten, stelt Zaaijer. Hij is overtuigd van de preventieve werking. ,,De geweldpleger krijgt meteen een boete voor de indirecte kosten. Nadien komen hierboven op de directe kosten voor de verloren tijd, het herstel van schade of de loonkosten omdat de agent, brandweerman of hulpverlener door de agressie ziek thuis is komen te zitten.”

Treurig

,,In 2006 is het programma Veilige Publieke Taak van start gegaan. Dat is in 2015 opgehouden omdat de subsidie ophield. Het percentage werknemers publieke taak dat met agressie en geweld te maken kreeg, bleef tussen 2007 en 2015 nagenoeg gelijk, zo bleek uit de evaluatie van het project in 2017. De beoogde daling is dus niet gehaald. Wel is er een groter besef ontstaan dat geweld niet normaal is. Vroeger werd vaak gedacht: ‘ach, het hoort erbij.’ De realiteit is dat geweld en agressie blijven gebeuren en in ernst toenemen. Ook de politie, brandweer, ambulancediensten, ziekenhuizen hebben als werkgever een zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Vandaar mijn burgerinitiatief. Dit probleem schreeuwt om een nieuwe aanpak die wel werkt.”