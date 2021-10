Aanpoten om in de top 100 te komen: ‘Het is een verlokking, dat Land van Maas en Waal’

Het wordt een hele klus om zoveel mogelijk mensen in Maas en Waal te laten stemmen op het nummer Het Land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot. Maar zelfs als dat lukt, is een plek bij de eerste 100 van de Top 2000 geen sinecure.

De gemeente Druten wil proberen om zoveel mogelijk mensen in de streek het nummer te laten kiezen. Misschien wel een eerste plek in de ranglijst te bereiken. Eerder lukte het fans om De Groots lied lied Avond op nummer 1 te krijgen. ,,Maar dat stond toen al in de top 10”, zegt muziekkenner en Gelderlander-journalist Geert Willems. Land van Maas en Waal stond in 2020 op nummer 1148.

Frits Spits, oud-radio-dj en presentator van De Taalstaat, vindt het nummer dat Lennaert Nijgh voor De Groot schreef ‘een grootse tekst’. ,,Ik heb me altijd afgevraagd wat het perspectief is van de zanger. Hij is niet in het Land van Maas en Waal, want dat ligt achter de hoge bergen. Is dat land het beloofde land?

Het is een verlokking, dat Land van Maas en Waal, want het circus trekt ernaartoe. En aan het eind trekt het orkest voorgoed de bergen in. Is het het land waar je naar verlangt maar dat je nooit bereikt?”

Quote Tot voor twee jaar waren gecoördi­neer­de acties om een nummer hoger in de lijst te krijgen eigenlijk niet toegestaan

Purp'ren hemel

,,Het lied heeft een prachtige opbouw en structuur. Er zitten droombeelden in. En het licht verschuift. Eerst ‘onder de groene hemel in de blauwe zon’, dan ‘onder de purp’ren hemel in de bruine zon’ en aan het eind ‘onder de gouden hemel in de zilveren zon’. Het heeft iets van verlossing, iets religieus. Nijgh schildert met woorden, heel kleurrijk. Je ziet het voor je, net als bij zijn nummer Malle Babbe.”