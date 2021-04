Aanrander gepakt tijdens undercoveractie op trein naar Roosendaal: ‘Achtervolgde minderjarig meisje’

Pas geplaatste borden in uiterwaar­den bespoten met zwarte graffiti: ‘Waarom doen mensen dit?’

14:40 WINSSEN - Twee nieuwe borden met daarop de regels in de natuur zijn bespoten met zwarte graffiti. Op de borden, die staan in de uiterwaarden van Winssen, is daardoor niets meer van de tekst te lezen. Boswachter Tim Hogenbosch vermoedt dat de vernielingen afgelopen weekend zijn gepleegd en het werk zijn van tegenstanders van het aanlijnen van honden.