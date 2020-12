‘Aanslag op familielid eigenaar fruithandel De Groot verijdeld’

Vernielin­gen hakken er in bij bewoners in Loil: ‘Mensen zijn heel erg teleurge­steld’

9:56 LOIL - Loil is verontwaardigd over de vernielingen die vorige week zijn aangericht aan de levensgrote kerststal voor de kerk. Na alle mooie acties die in coronatijd in het dorp zijn georganiseerd, werden de inwoners al voor de derde keer dit jaar opgeschrikt door vandalisme.