Aantal aanrijdingen met wilde zwijnen explodeert

Update/Video Ernstig ongeluk tussen Kesteren en Rhenen: Weg is weer vrij

15:31 KESTEREN - De weg tussen Kesteren en Rhenen waar vanochtend een ongeluk plaatsvond tussen een personenauto en een vrachtwagen is weer open, dat meldt Rijkswaterstaat. Het ongeluk vond plaats op de Cuneraweg (N233) in Kesteren. Daardoor waren beide rijstroken tussen Kesteren en de aansluiting met de A15 bij Ochten dicht. Rijkswaterstaat leidde het verkeer om via A15, A50 en A12.