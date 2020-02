Aantal zelfhulpgroepen voor verslaafden neemt sterk toe

Alleen al in deze regio zijn er in het afgelopen jaar zeven nieuwe groepen bijgekomen voor drugsverslaafden (Narcotics Anonymous, NA), dwangmatige eters (OA, Overeaters Anonymous) en alcoholisten (AA).

Lees ook PREMIUM Rob is een ‘binge-eter’: De koelkast eens per maand leeg eten is oké Lees meer

Het aantal NA-bijeenkomsten groeit het hardst. Vorig jaar kwamen er groepen bij in Doetinchem, Ochten en Nijmegen. Ook wordt er gewerkt aan een groep in Geldermalsen. Vijftien jaar geleden was dat wel anders, weet een medewerker van de NA-hulplijn. ,,Ik moest toen vanuit Utrecht naar Amsterdam voor een meeting.”

Olievlek

Nu verspreiden de NA-groepen zich ‘als een olievlek’ over het land, zegt hij. ,,Dat komt doordat drugsgebruik hand over hand is toegenomen sinds de komst van chemische drugs, zoals XTC, GHB en speed.” Hij ziet dat er ook veel alcoholisten naar de NA-meetings komen.

Quote Ook het aantal mannen binnen Overeaters Anonymous neemt toe Heleen, lid Overeaters Anonymous

De hulpgroepen voor dwangmatige eters zijn nieuw in de regio en houden bijeenkomsten in Nijmegen en Wageningen. In heel Nederland kwamen er vijf bijeenkomsten bij. ,,We zien dat de groepen groeien en ook dat het aantal mannen binnen OA toeneemt”, zegt OA-lid ‘Heleen’, die al 14 jaar gebruikmaakt van OA.

Een van de redenen voor de groei is dat een aantal verslavingsklinieken patiënten aanraden om naar de OA-bijeenkomsten te gaan. Dat geldt ook overeter Rob, die zijn verhaal vertelde aan de Gelderlander.

Alcoholisten

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP XTRA Ook bij de AA, grondlegger van zogenoemde A-groepen, is er na een periode van minder belangstelling weer een toename in het aantal groepen en deelnemers. Afgelopen jaar stopten in Nederland twee groepen, maar kwamen er tien nieuwe bij. Onder meer in Bemmel, waar in de zomer een nieuwe groep startte.

,,Die toename is niet te verklaren”, zegt ‘Geert Arnhem’ van de AA Nederland. ,,Het ligt er maar net aan of mensen bereid zijn om te stoppen met drinken. Dat gaat met golfbewegingen.” Aan het aantal drinkers ligt het niet. ,,10 procent van de werkende bevolking heeft een probleem met alcohol.”

‘Geert Arnhem’ staat zelf al jaren droog, maar gaat nog steeds naar de bijeenkomsten. ,,Om me te herinneren waar ik vandaan kom.” In heel Nederland zijn nu 210 AA-groepen.

Hulpverleners

Quote Vroeger kon je rustig een jaar in een kliniek verblijven en daarna thuis oefenen. Nu is een opname van drie maanden al lang Anne-Marie Luiten, Intact Herstel en Zelfhulp In de zelfhulpgroepen delen deelnemers hun ervaringen en luisteren ze naar wat anderen hebben meegemaakt. Zo houden ze zichzelf en elkaar op het rechte pad. Een belangrijk kenmerk van de groepen is dat ze onafhankelijk zijn van instanties en politiek en dat er geen hulpverleners bij aanwezig zijn. Dat zorgt ervoor dat alle deelnemers gelijkwaardig zijn.



In totaal zijn er zo’n veertig anonieme zelfhulpgroepen in dertien plaatsen in deze regio.



Daarnaast zijn er zelfhulpgroepen van Intact Herstel en Zelfhulp die onder meer in Doetinchem en Winterswijk zelfhulpgroepen voor verslaafden heeft. Intact werkt nauw samen met verslavingszorgorganisatie Tactus, maar net als bij de anonieme zelfhulpgroepen zijn er geen professionals aanwezig.

Familieleden

Anders dan bij de A-groepen komen bij de groepen van Intact verslaafden én familieleden in dezelfde groep bij elkaar en zijn verslavingen niet opgedeeld in aparte groepen. Ook is deelname niet anoniem. ,,Dit is een alternatief voor wie zich niet thuis voelt bij de A-groepen”, zegt coördinator Anne-Marie Luiten.