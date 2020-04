Aantal ziekenhuisopnames in regio stijgt naar 628, toename lijkt minder hard te gaan

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van donderdag op vrijdag liep de hoeveelheid coronagevallen in het ziekenhuis bijvoorbeeld nog op met ruim 40 in de regio.



De regionale getallen komen overeen met het landelijke beeld: in heel Nederland kwamen in de afgelopen 24 uur 336 patiënten in het ziekenhuis te liggen, waardoor het totaal nu op 6622 staat. Vrijdag bedroeg de toename nog 502.



Het RIVM verklaart dat de eerste effecten van de coronamaatregelen zichtbaar lijken.