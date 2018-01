Aantrekkende economie maakt stakers wakker

We zijn er in Nederland niet zo gek op om te staken. We praten liever net zo lang tot we een compromis hebben dan dat we het werk neerleggen om onze zin te krijgen. Maar áls we staken, dan is het ook menens.

Stakingen in Nederland schrikken de werkgevers dan ook wakker. ,,Staken wordt gezien als een duidelijk signaal”, zegt Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Omdat werkgevers een hekel hebben aan stakingen, wordt vaak al bij een dreiging van een staking naar een compromis gezocht. ,,Het is een soort pokerspel.”

Vruchtbaar stakingsjaar

Toch was het het afgelopen jaar een paar keer goed raak, omdat er geen compromis werd gevonden. De meest in het oog springende stakingen kwamen uit het onderwijs, waar tienduizenden juffen en meesters het werk neerlegden. Alleen al door die stakingen zal 2017 de boeken in gaan als een vruchtbaar stakingsjaar.

Andere opvallende stakingen waren die bij distributiecentra van supermarktketen Jumbo, waar personeel twee weken lang vroeg om meer loon. Bij Unox in Oss werd in november het werk drie weken neergelegd om werkzekerheid en een sociaal plan te eisen. Het personeel van Holland Casino staakte van april tot en met juni om beurten voor meer loon. Ook bij schuimvullingenfabrikant Recticel in Buren en Kesteren was het vorig jaar maandenlang onrustig, omdat werknemers een hoger loon eisten.

Staking bij Recticel.

Dat er juist vorig jaar flink werd gestaakt, is niet toevallig, zegt De Beer. ,,Als de economie aantrekt, zie je vaak meer stakingen. Dat komt doordat mensen minder bang zijn om hun baan te verliezen, maar werkgevers nog terughoudend zijn om lonen te verhogen of arbeidsvoorwaarden te verbeteren.”

Lonen blijven achter

Wat nu ook meespeelt, is dat de lonen achterblijven bij de economische groei. Het Centraal Planbureau stelde dat al in juni vast en deskundigen zeggen dat de lonen omhoog kunnen. Dat werd in september onderschreven door premier Mark Rutte en toenmalig minister van financiën Jeroen Dijsselbloem. Vakbonden gebruiken die uitspraken.

De tijd is dus rijp, maar heeft het ook zin om te staken? Volgens De Beer is het niet te voorspellen welke stakingen succesvol zullen zijn. ,,Werkgevers willigen zelden alle wensen in, maar vaak zijn werkgevers wel bereik een stap verder te gaan dan ze voor de staking deden.”

Buiten spel

Jumbo zette de vakbonden buiten spel en wilde alleen nog rechtstreeks met de eigen werknemers zakendoen. De leraren kregen er geld bij, maar niet zo veel als ze willen. Ze broeden op nieuwe stakingen in dit voorjaar. Het personeel van Unox en Holland Casino kreeg juist wel zijn zin. Ook de medewerkers van Recticel gingen er door de stakingen op vooruit, maar in december kwam er alsnog een tegenvaller, toen werd aangekondigd dat de vestiging in Buren wordt gesloten.