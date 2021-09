Aboutaleb gekozen tot ‘beste burgemeester van de wereld’: ‘Hij is als de vader van een heel grote familie’

update Achterhoek en omgeving Arnhem doen niet mee aan inleve­rings­ac­tie messen: ‘Weloverwo­gen keuze geweest’

21:25 DOETINCHEM/ ARNHEM - In een poging het bezit van messen onder jongeren terug te dringen, is de overheid een landelijke campagne gestart om steekwapens van straat te krijgen. Verdeeld over Nederland zijn tal van locaties aangewezen waar messen ingeleverd kunnen worden. Behalve in de Achterhoek en de regio Arnhem.