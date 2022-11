Absurde stroomrekening voor jarige Harm (50) • Rob de Nijs aan rolstoel gekluisterd • Prijsplafond geldt niet meer in 2024

BEPERKT PRIJSPLAFOND | Het prijsplafond voor energie dat van kracht wordt in 2023 zal tijdelijk zijn en niet meer gelden in 2024, zegt minister Sigrid Kaag (Financiën) via haar woordvoerder. Als de energieprijzen tegen die tijd nog steeds erg hoog zijn, zullen alleen de mensen worden geholpen die echt niet rond kunnen komen.

GA JE MEE OP WOLFSAFARI? | ,,Alleen geschikt voor mensen met een sterke maag’’, ronkt LTO-Noord over haar nieuwste initiatief: op wolvensafari langs de aangevreten kadavers van vee dat slachtoffer werd van het roofdier. Het blijkt te gaan om een pr-stunt (er zijn geen safari’s gepland) en een dikke knipoog naar de wolvenexcursies van Natuurmonumenten. Die knipoogt vrolijk terug.

BOZE ORANJESUPPORTERS | Eva Jinek was gisteravond na haar positieve coronatest van vorige week weer terug op tv met haar talkshow. Een kalme uitzending werd het niet: boze Oranjesupporters stapten op toen het over het aanstaande WK voetbal in Qatar ging en over het nieuws dat supporters op kosten van dat land naar het toernooi mogen.

Volledig scherm Boze Oranjesupporters lopen weg bij Jinek © RTL

DE SPORTSCHOOL BIJ JE THUIS? | Dames die geen zin hebben in bekijks, gasten die onzeker worden tussen bredere gasten, maar bovenal mensen die ‘te moe’ zijn om ook nog naar de sportschool te gaan. Jack van Geest (23), die als personal trainer werkt, brengt de sportschool gewoon bij hen thuis.

STATIEGELD NAAST PRULLENBAKKEN | Eindhoven, Den Haag en Breda hebben ze al en als het aan D66 in Nijmegen ligt krijgen prullenbakken in de Waalstad ook snel een ‘statiegeldring’ om prullenbakken, waar mensen hun flesjes in kunnen stoppen. ,,Goed voor het milieu en menswaardig.”

ROB DE NIJS AAN ROLSTOEL GEKLUISTERD | Rob de Nijs is aan zijn rolstoel gekluisterd. De 79-jarige zanger vertelt in een interview met weekblad Privé, dat met hem mee op vakantie naar Curaçao ging, dat hij niet meer kan lopen.

Volledig scherm Rob de Nijs © VRT

BIZARRE STROOMREKENING | Het is zijn duurste verjaardag ooit, zegt hij gekscherend. Inmiddels kan de 50-jarige Wijchenaar Harm Graat er hartelijk om lachen. ,,Maar héél even voel je je toch een beetje ongemakkelijk.” Volgens de app van Vattenfall hadden ze 1 miljoen kilowattuur stroom verbruikt. Midden in de nacht, in één uur tijd. Kosten, volgens energiebedrijf Vattenfall: 375.983 euro en 41 cent.

BOETE VOOR RIT NAAR STERVENDE DOCHTER | Afgelopen week haalde ze het nieuws als de moeder die een bon kreeg toen ze zich op hoge snelheid naar haar stervende dochter spoedde. Achter het drama op die dag blijkt een intens verdrietig verhaal te schuilen. ,,Het klinkt misschien gek, maar ik had er vrede mee dat ik Daphne niet meer in leven heb gezien.”

KOFFIETIJD STOPT | Het RTL4-programma Koffietijd wordt van de buis gehaald. De laatste aflevering is in mei 2023 te zien, zo maakte RTL zojuist bekend, samen met initiatiefnemers Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij.

GELDERSE QUOTE 5 | De allerrijkste mensen van Nederland zijn weer bekend. De een nog welvarender dan de ander, maar wie zijn eigenlijk de rijkste mensen uit onze regio? Spoiler alert: het zijn allemaal witte mannen en geen van hen is jonger dan 50.

Volledig scherm Van links met de klok mee: Raymond Cloosterman, Marcel Boekhoorn en Hans Melchers. © Brunopress/Joop van Putten